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Главные новости Челябинской области
09:53  06 февраля 2017 0

Металлурги Магнитки установили новый рекорд по трубам

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, производство, домна, доменщики, доменная печь 9, технологическая бригада 4
На ММК установлен очередной рекордФото: Илья Московец © URA.RU

На ММК в 2016 году побит рекорд производства оцинкованных труб. За год было произведено 12,7 тысячи тонн оцинкованных труб.

«Это рекордный результат годового производства за всю историю работы агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха №8», — отметили в пресс-службе ММК. Там уточнили, что прежний рекорд — 11,3 тыс. тонн оцинкованной трубы — был установлен в 2013 году.

В 2016 году был также достигнут рекордный показатель производства оцинкованных труб за месяц — в апреле их выпуск составил 1540 тонн.

Производство труб в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году вошел в строй современный автоматизированный агрегат цинкования швейцарской фирмы Sytco, предназначенный для цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб. Горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных труб.

Нина Калинина
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