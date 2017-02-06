10:26 06 февраля 2017 2

Пятилетнее пермское приключение Виктора Басаргина подошло к концу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уходит в отставку. Об этом глава региона заявил в понедельник, 6 февраля, в ходе короткого брифинга, передает корреспондент «URA.RU».

Басаргин сообщил журналистам, что принял решение не участвовать в губернаторских выборах в сентябре. Он уточнил, что намерен обратиться к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий, чтобы его преемник успел подготовиться к избирательной кампании.

Глава региона не сообщил журналистам о своем новом месте работы, но заявил, что его опыт будет востребован.

Уроженец Свердловской области Виктор Басаргин возглавил Пермский край в 2012 году, до этого он занимал пост министра регионального развития РФ. Почти пять лет правления «варяга» отметились противостоянием властей региона и пермской элиты, многочисленными политическими конфликтами, регулярной сменой руководителей администрации губернатора и уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников правительства.

Игорь Цветков уже успел погрузиться в проблемы региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Возможный преемник Басаргина — также «варяг», уроженец Ивановской области, Игорь Цветков, который в конце мая прошлого года был назначен на должность главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю.

Ряд представителей политической элиты Прикамья сразу же сочли Игоря Цветкова потенциальным претендентом на пост губернатора. Сам ГФИ активно включился в работу, принимал участие в разрешении социально-экономических и политических проблем региона.