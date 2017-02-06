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06 февраля 2017
05 февраля 2017
Главные новости Москвы
10:14  06 февраля 2017 3

Россияне смогут жить в два раза дольше. Отечественные ученые нашли лекарство от инфекций и опухолей

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, врачи, медперсонал, медицина, медтехника, приборы, оборудование, робототехника, люди в белых халатах
Препарат продлит жизнь в два разаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские ученые из Владивостока создали препарат для продления жизни. Препарат, который может также лечить опухоли и различные инфекции, уже испытали на животных, и он показал поразительные результаты: особи, которые получали лекарства, жили примерно в два раза дольше других.

Лекарство, как заявляют ученые, помогает значительно усилить иммунную систему организма, повысить сопротивляемость различного рода заболеваниям, а также повышать стойкость организма к инфекциям и опухолям, пишет агентство «Национальные новости». Препарат создан на основе так называемого морского огурца.

Опыты для создания подобного препарата проводились давно. Сначала ученым удалось создать новинку для использования ветеринарами, а уже после — постепенно приспособить препарат для лечения людей. Препарат назвали «кумазидом».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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