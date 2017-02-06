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10:39  06 февраля 2017 0

В Салехарде ветром повалило праздничную ель. ФОТО

Елка согнулась в причудливой позеФото из группы "В Салехарде" "ВКонтакте"

Одна из городских новогодних елок в столице Ямала не выдержала суровых северных ветров и опрокинулась на бок. Случилось это в воскресенье, 5 февраля, на площади переде главной гостиницей Ямала «Юрибей». Елка не просто повалилась, она сложилась в причудливую позу, чем вызвала массу шуток со стороны пользователей социальных сетей.

«Завяла», «Чет приуныла», «Елку надо убирать вовремя», «Сама пытается уползти с площади», — комментируют фотографии в социальных сетях.

Руководство гостиницы отказалось давать какие-либо комментарии по этому поводу.

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Фото из группы «В Салехарде» «ВКонтакте»

Вячеслав Егоров
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