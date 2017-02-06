10:50 06 февраля 2017 0

В Звериноголовском районе установили табло-дозиметр Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовском районе на здании администрации установлено электронное табло, которое измеряет и показывает уровень радиации. Этот подарок сельчанам был вручен главе района Урановым холдингом «Атомредметзолото» (АРМЗ) госкорпорации «Росатом» после ознакомительной экскурсии на уранодобывающее предприятие «Далур» Далматовского района в январе.

Табло, измеряющее уровень радиации в Зверинке фото: пресс-служба АО «Далур»

АО «Далур», входящее в структуру Уранового холдинга «АРМЗ», начнет разработку проекта освоения участка недр федерального значения Добровольное в Звериноголовском районе для разведки и добычи урана. По словам исполнительного директора АО «АРМЗ» Виктора Святецкого, во время освоения месторождения радиационный фон будет в норме, это смогут видеть все жители.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе «АРМЗ», табло работает в режиме on-line. На нем отображаются местное время, температура воздуха, атмосферное давление и уровень радиации. Для этого к нему подключены различные датчики. «В понедельник, 6 февраля, электронное табло в райцентре показывает уровень радиации 0,06-0,1 МкЗв/час, что является наиболее безопасным уровнем. Безопасным считается уровень радиации до величины 0,5 МкЗв/час», — отметили в компании. Средний уровень радиоактивности продуктивного раствора, который перерабатывает предприятие «Далур», составляет 0,17 МкЗв/час.

Как ранее сообщало «URA.RU», инициативная группа жителей Звериноголовского района выступает против добычи урана на Добровольном методом подземного выщелачивания. Председатель группы, экс-депутат района Николай Афанасьев утверждает, что это приведет к глобальной экологической катастрофе: радиоактивный раствор попадет в реку Тобол. Свои выводы он делает на основе геологической характеристики, представленной организацией «Уралнедра». Группу поддерживает профессор КГУ Алексей Таранов. Активисты требуют проведения независимой общественной экспертизы месторождения. В ближайшее время активисты намерены представить свои доводы общественной комиссии при департаменте природных ресурсов Курганской области.