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10:35  06 февраля 2017 0

На Южном Урале перекрыли трассу из-за снегопада

Горсобрание. Проводы Тефтелева. Магнитогорск, трактор, снегопад, непогода, спортмастер
Снежный циклон накрыл Челябинскую областьФото: Илья Московец © URA.RU

На Южный Урал обрушился мощный снежный циклон. Из-за снегопада и малой видимости закрыто движение от Оренбурга до границы с Челябинской областью, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ограничение действует до особого распоряжения, добавили в чрезвычайном ведомстве. Спасатели просят воздержаться от загородных поездок и тщательно готовиться к ним, если нет возможности остаться дома.

Пробки в восемь баллов из-за непогоды были зафиксированы утром, 6 февраля, в Челябинске. Многие горожане опоздали на работу.

Снегопад ввел коррективы в подготовку к Кубку мира по фристайлу в ГЛЦ «Солнечная долина». На 7 февраля была запланирована тренировка медиков и спасателей. Однако ее перенесли из-за непогоды.

Сергей Леонов
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