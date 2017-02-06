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06 февраля 2017
05 февраля 2017
Главные новости Москвы
10:38  06 февраля 2017 0

Точно в цель. Теннисист попал судье в глаз мячом. ВИДЕО

Теннисный турнир
Теннисным мячом едва не выбило глаз судьеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Канадский теннисист Денис Шаповалов попал мячом в глаз арбитру на корте Оттавы. Теннисисту было присуждено техническое поражение, и он не смог вывести свою команду из 1/8 финала в Мировой группе Кубка Дэвиса, уступив Великобритании.

Шаповалов и британец Кайл Эдмунд играли третий сет, когда противник канадского теннисиста сумел взять мяч на чужой подаче. Шаповалов нанес мощный удар — и вогнал мяч в лицо сидящему с краю корта рефери, пишет «Федеральное агентство новостей». Организаторы Кубка Дэвиса в Twitter сообщили, что судья Арно Габа получил рассечение и отек в области левого глаза. Матч пришлось прекратить, а судья отправился в городской травмпункт.

Как отмечает пресс-служба Кубка Дэвиса, Денис Шаповалов подошел к судье Габа с извинениями за неожиданную травму. Тем не менее теннисист получил дисквалификацию.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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