Челябинскому «фронтовику» не удается убежать от кредиторов

10:54 06 февраля 2017 0

Денису Рыжему не дают спокойно жить кредиторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К руководителю челябинского регионального исполкома ОНФ Денису Рыжему, избежавшему признания банкротом, поданы новые иски от кредиторов. В областной арбитражный суд поступило заявление от комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Кроме того, кредиторы Яков Невелев и банк «Снежинский» оспорили ранее утвержденный план реструктуризации долгов Дениса Рыжего и подали апелляцию в Восемнадцатый арбитражный суд.

КУиЗО мэрии Челябинска пытается взыскать с Дениса Рыжего 5,4 млн рублей. Долг, в 4,2 млн рублей, был признан еще в июле 2009 года. Денис Рыжий как индивидуальный предприниматель не рассчитался за аренду земельного участка. С учетом пени сумма долга возросла. Теперь городские власти требуют, чтобы муниципалитет включили в список кредиторов руководителя исполкома ОНФ.

17 января областной арбитраж утвердил реструктуризацию долгов Дениса Рыжего, при общей признанной задолженности в 78 млн рублей. По постановлению суда, принявшего во внимание финансовые возможности должника, и решению собрания кредиторов, Денис Рыжий обязан выплатить до июля 2019 года только 3,1 млн рублей. Из которых 500 тыс. рублей будут погашены в счет продажи объекта недвижимости, принадлежащего должнику.

При этом суд не включил в список кредиторов КУиЗО администрации Челябинска, теперь вновь заявившего о своих требованиях. Яков Невелев и банк «Снежинский» также не согласились с тем, какие малые суммы предстоит выплатить должнику. Первое заседание суда по иску КУиЗО состоится 7 марта 2017 года. Восемнадцатый арбитражный суд приступит к рассмотрению апелляции Якова Невелева и банка «Снежинский» 28 февраля.

Январское решение суда о реструктуризации долгов не означало признание Дениса Рыжего банкротом. Новые иски могут возобновить процедуру банкротства и привести к тому, что «фронтовик» получит статус финансово несостоятельного.