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06 февраля 2017
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Главные новости Москвы
11:02  06 февраля 2017 0

Россия подыскала посла для США. «Считается сторонником жесткой линии»

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Россия подобрала для США нового послаФото: Анна Майорова © URA.RU

Послом России в США могут назначить заместителя главы МИД России Анатолия Антонова. Он считается «сторонником жесткой линии в отношении Запада».

Как сообщили источники «Коммерсанта», заменить Сергея Кисляка, который является российским послом в США с 2008 года, на Антонова в Кремле решили еще осенью 2016 года. До назначения на пост заместителя главы МИД, Антонов курировал международное сотрудничество в Минобороны и занимался вопросами военно-политической безопасности после перехода в МИД.

Назначение Антонова изначально связывали с тем, что на президентских выборах в США победу может одержать Хиллари Клинтон и отношения будут напряженными, пишет «Газета.Ru», однако, несмотря на то, что президентом стал Дональд Трамп, у Антонова сохранились высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне.

Нина Калинина
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