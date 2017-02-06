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12:45  06 февраля 2017 0

Власти Екатеринбурга «убивают троллейбус» новой транспортной схемой. «Провода будут сданы на металлолом»

Общественный транспорт Екатеринбурга, остановка, троллейбус, пассажиры, общественный транспорт, троллейбус17
В рунете появился сайт против отмены троллейбусных маршрутовФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Внедряя новую маршрутную сеть, власти Екатеринбурга «убивают троллейбус» как вид общественного транспорта. Объявления с такой информацией появились на городских остановках со ссылкой на специально созданный на эту тему сайт.

На интернет-ресурсе сообщается, что внедряемая с 1 июля транспортная схема ликвидирует часть существующих линий троллейбуса. В частности, линию по улицам Бардина, Чкалова на конечную «Начдива Онуфриева»; по улице Самолетной на конечную «Табачная фабрика «Альвис»; по улице Машиностроителей на конечную «Пл. 1 пятилетки»; по ул. Щорса на конечную ЦПКиО им. В.В. Маяковского; а также по проспекту Космонавтов от улицы Челюскинцев до Машиностроителей.

На остановках общественного транспорта появились объявления о ликвидации троллейбусных линий
Фото: читатель URA.RU

Указанные троллейбусные линии, по мнению создателей сайта, будут демонтированы, а провода сданы на металлолом. Линия по проспекту Космонавтов должна сохраниться, но использовать ее будут якобы только для выпуска троллейбусов из депо на Уралмаше в центр города.

«Такая политика нанесет существенный и неоправданный урон инфраструктуре троллейбуса Екатеринбурга, которая создавалась десятилетиями. Сегодня общая протяженность троллейбусных линий составляет 168 километров. Реформа маршрутной сети предлагает оставить без движения 18 км линий», — говорится на сайте.

В фонде «Город.PRO» и Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Новая транспортная схема, напомним, должна заработать с 1 июля 2017 года. Реформа подразумевает изменение почти всех маршрутов общественного транспорта, отмену дублирующих, а также повременную систему оплаты проезда. Кроме того, концепция проекта подразумевает увеличение количества пересадок. Взамен авторы сети обещают увеличить интервал движения транспорта — время ожидания на остановках не будет превышать 5-7 минут.

Сергей Демин
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