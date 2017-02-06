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11:47  06 февраля 2017 0

В Югре прокуратура отменила решение главного депутата Ханты-Мансийского района

Комарова. Ханты-Мансийский район. Горноправдинск, название тега, захаров петр
Прокуратура отменила постановление Петра ЗахароваФото: Эльдар Булатов © URA.RU

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура опротестовала постановление председателя районной Думы Петра Захарова. Эту информацию «URA.Ru» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели экспертизу решения спикера Ханты-Мансийской районный Думы, которым Захаров утвердил положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Председатель райдумы, утверждая это постановление, вышел за рамки своих полномочий — порядок создания и деятельности этой комиссии определяется решениями непосредственно Думы, а не ее спикера. После вмешательства прокуратуры документ был отменен.

Антон Степыгин
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