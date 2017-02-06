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Главные новости Тюменской области
11:43  06 февраля 2017 0

«Секс и бомба». Алена Водонаева опубликовала откровенное фото с огнетушителем

Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева вновь поразила поклонниковФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Тюменка Алена Водонаева поразила поклонников откровенным снимком. В своем аккаунте в Инстаграм девушка опубликовала фотографию с огнетушителем, которая собрала больше 12 тысяч «лайков». «Шикарная, роскошная женщина», — охарактеризовали ее подписчики.

Модель одета в золотистую длинную юбку и высокие черные сапоги, которые уже вызвали зависть подписчиц светской дивы.

«Алена, откуда сапоги? — интересуются они. — Где такие купить?». Впрочем, многие отмечают, что главное на снимке — отнюдь не дорогая обувь.

Фото: страница Алены Водонаевой в Instаgram

«Вот да, вам можно в любом кадре в любой одежде просто сидеть с огнетушителем и ничего не делать, и все равно будет секс и бомба, — пишут они. — Тушите! Сегодня просто огонь. Алена, тебе идёт такой образ, очень профессиональная работа! Такой сексуально нагруженный взгляд, и ни одной делали лишней! Супер».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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