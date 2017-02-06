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11:26  06 февраля 2017 1

Курганские перевозчики поднимают стоимость билетов

Автобусный билет Курган, билет на автобус
Билеты по 20 рублей уходят в прошлоеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские перевозчики постепенно повышают стоимость проезда в маршрутных автобусах — цена поездки к концу февраля увеличится с 20 до 22 рублей практически во всех автобусах. О новых повышениях сообщается на сайте городского муниципального казенного управления «Транспортное управление».

С 4 февраля подорожает маршрут № 75, цена поездки в автобусе № 316 изменится на два дня позже. 8 февраля подорожает проезд в маршрутках с номером 13. С 15 февраля увеличится стоимость проезда на автобусах маршрутов № 307и 328,

с 1 марта — маршрутов №330 и 331. С 20 февраля изменится цена в целом ряде автобусов № 381, 403, 22, 320, 396, 19, 32, 368, и 378.

Вместе с тем, один из перевозчиков в минувшие выходные решил сделать скидку для пассажиров — проезд в выходные дни стоил 18 рублей. Директор МКУ «Транспортное управление» Лев Сомов рассказал «URA.RU», что большой выгоды от акции руководство «Транспортной компании» не заметило. «Как было мало пассажиров, так и осталось», — пояснил Лев Сомов, предположив, что пассажиры, возможно, были мало проинформированы об акции. Сейчас собственники маршрутов раздумывают, стоит ли продолжать подобную практику.

Напомним, постепенно повышать цены на билеты в Кургане начали с конца 2016 года. Предыдущее повышение — с 18 до 20 рублей — было год назад.

Татьяна Жаткина
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