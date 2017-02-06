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11:36  06 февраля 2017 0

В Зауралье сохраняется эпидемическая заболеваемость. Выявлен еще один тип гриппа

Город карантин Курган, дети в масках
Курганские школы закрыты на карантин до особого распоряженияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За прошедшую неделю в Курганской области зарегистрированы более 14 тысяч случаев ОРВИ, 32 случая гонконгского гриппа А (H3N2) и один случай гриппа типа В. Об этом «URA.RU» сообщили в понедельник, 6 февраля, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Во всех возрастных группах заболеваемость эпидемическая. Однако, в связи с карантином, в возрастной группе 7-14 лет отмечается снижение заболеваемости на 8,1%, а доля учащихся среди заболевших составляет 34,5%, что на 3% меньше, чем на прошлой неделе. В Кургане заболеваемость среди школьников снизилась за неделю на 27%.

В 15-ти муниципальных районах и городских округах зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости по совокупному населению более чем на 20%: в городах Кургане и Шадринске; Далматовском, Катайском, Лебяжьевском, Щучанском, Шумихинском, Альменевском; Сафакулевском, Мишкинском, Юргамышском, Целинном, Куртамышском, Кетовском, Половинском районах.

По данным департамента образования и науки Курганской области, на прошедшей неделе полностью закрыты 55 школ в Кургане, 17 школ в Шадринске, 32 школы в 17 районах области. Полностью закрыты 20 дошкольных образовательных учреждений в 12 районах области и городе Шадринске. Частично закрыты 135 классов в 42 школах 19 районов области.

Всего в этот эпидсезон зарегистрировано 111 случаев гриппа. Госпитализированы порядка 2% от общего числа обратившихся за медицинской помощью.

В общеобразовательных учреждениях Кургана карантин продолжается. Очередное заседание штаба по предупреждению распространения гриппа состоится 10 февраля.

Анна Бояркина
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