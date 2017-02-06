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11:39  06 февраля 2017 0

В Кремле не подтвердили отставку Басаргина

Пермский инженерный форум 2016, басаргин виктор
Виктор Басаргин объявил журналистам о своей отставке раньше, чем решение по ней принял КремльФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В Кремле пока не подтверждают отставку пермского губернатора Виктора Басаргина. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует СМИ, когда будет принято решение об отставке главы Пермского края.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — пояснил Песков ТАСС.

Как ранее сообщало «URA.RU», на брифинге Виктор Басаргин заявил о своей отставке. Он сообщил, что принял решение не участвовать в губернаторских выборах в сентябре. По словам Басаргина, он намерен обратиться к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий, чтобы его преемник успел подготовиться к избирательной кампании.

Басаргин был главой Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он занимал пост министра регионального развития России, напоминает «Газета.Ru».

Нина Калинина
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