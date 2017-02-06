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Главные новости Тюменской области
11:56  06 февраля 2017 0

Партия власти выиграла еще одни выборы

ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, кабинка для голосования, референдум, выборы, голосование
10 из 10 - единороссыФото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы в думу Мальковского муниципального образования закончились предсказуемо. Все избранные депутаты — члены «Единой России». Оппозиция не стала заявлять о фальсификации.

5 февраля в Тюменском районе прошли выборы муниципальной думы Мальковского муниципального образования. Члены избиркома отметили высокий интерес к процессу. Только количество наблюдателей от различных партий превысило 40 человек. Активность для сельских поселений также была высокой. На избирательные участки пришли почти 600 человек.

Из 31 кандидата победу одержали 10 единороссов.

От оппозиции ближе всех к победе был Александр Пушников — кандидат КПРФ. Но и он уступил место оппоненту от партии власти.

Кандидаты от оппозиции никакого отношения к Мальково не имеют. Это и стало главной причиной провала, по мнению самих коммунистов. Поднять народ на голосование за месяц нереально. Поэтому коммунисты претензий к результатам не имеют.

«При подсчете нарушений мы не выявили, — рассказала Тамара Казанцева. — были попытки. Какие-то жители приходили странного вида, кидались на наблюдателей, говорили им, чтоб они уходили. Но в остальном все прошло без особых нарушений».

Эти выборы политологи называют не иначе как «реваншем». На прошлых выборах в Мальковском муниципальном образовании, «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение от справороссов. Они заняли 6 мест из 10. Проработав три года, Мальковская дума объявила о самороспуске.

Владимир Балтунов
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