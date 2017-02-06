Европу ждет раскол из-за политики Трампа и устойчивости России к санкциям

12:08 06 февраля 2017 0

Евросоюзу и России нужно помириться Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Евросоюзу придется менять политику по отношению к России, чтобы сохранить отношения с США. Как считают авторы нового доклада Генерального директората Европарламента по внешней политике, новый курс президента США Дональда Трампа может поставить под угрозу европейскую безопасность. Чтобы этого не произошло, считают авторы доклада, в перспективе ЕС придется сотрудничать с Москвой по широкому спектру вопросов.

Авторы доклада указывают, что Дональд Трамп будет вести политику по отношению к России, которая не будет учитывать мнение европейских стран и бывших государств СССР, которые «пытаются высвободиться из объятий Москвы», приводит данные доклада телеканал RT.

Кроме того, для ЕС существует опасность, что во время выборов во Франции и Германии к победе придут кандидаты, которые поведут более мягкую политику по отношению к Москве.

При этом авторы доклада обвиняют Москву в «политике запугивания», в том что произойдет «крах и без того хрупкого консенсуса, которого странам ЕС удалось достичь по отношению к России». Аналитики предполагают, что Россия может пересмотреть своё отношение к ЕС, а пока настороженно наблюдает за происходящими изменениями в мире, «поскольку не уверена, что сумеет занять в нем достойное место, с учетом ее внутренних трудностей».

«Для решения целого ряда глобальных проблем потребуется сотрудничество с Россией, — отмечают в документе аналитики. — Вклад России в дело нераспространения ядерного оружия оценивается, скорее, как конструктивный, как в ситуации с Ираном, так и в случае с Северной Кореей».

Авторы документа признают провал политики санкций. Москва не отказалась от своих взглядов на украинский конфликт, а также санкции не сделали ее более гибкой в других международных вопросах. Поэтому в скором времени санкции могут быть отменены, не исключают авторы доклада.

Как отмечал политолог и публицист Кирилл Бенедиктов, европейские элиты пока не готовы к грядущим изменениям в международной политике, а также отказа Вашингтона и дальше поддерживать систему либеральной глобализации. «Даже если Евросоюз устоит как конструкция, пусть и в урезанном виде, то ему все равно придется выстраивать новую систему отношений как с США, так и с Россией. Уже сейчас в ЕС раздаются призывы к Москве „вместе дружить против Трампа“», — приводит слова Бенедиктова «Газета.Ru».