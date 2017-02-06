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Главные новости Тюменской области
12:03  06 февраля 2017 0

15-летний школьник умер под Тюменью после тренировки

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
В СКР проводится доследственная проверкаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области школьник умер после посещения спортзала. Подростку стало плохо через два часа после возвращения домой.

15-летний школьник Иван Ч. из деревни Ушаково Тюменской области скоропостижно скончался после тренировки в местном Доме культуры. По словам работников ДК, Иван вместе с братом пришел за час до тренировки. В ожидании, когда откроется спортзал, браться зашли в библиотеку и играли в морской бой. Но, когда пришло время тренировки, в спортзале они не задержались. Поинтересовались, когда почистят от снега площадку для мини-футбола, буквально несколько минут покрутили обручи и ушли.

Часа через полтора-два после возвращения домой Иван вышел на улицу покурить, и ему стало плохо. Школьник скоропостижно скончался. По предварительным данным, отказало сердце.

«По факту смерти подростка проводится доследственная проверка», — сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

Александр Лукманов
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