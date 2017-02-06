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12:15  06 февраля 2017 0

В Челябинской области стартовали очередные выборы мэра

Лошкин Обертас встреча с партактивом Еманжелинск Увелка Южноуральск. Челябинск., светлов евгений
У главы района Евгения Светлова истекают полномочияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Еманжелинского района Челябинской области началась кампания по выборам главы муниципалитета. Как говорится в сообщении, выложенном на официальном сайте администрации, до 13 февраля продлится прием документов от потенциальных кандидатов.

Собрание депутатов уже назначило своих представителей в конкурсную комиссию. От народных избранников в комиссию вошли спикер Владислав Ефимов, заместитель председателя собрания Виталий Цветков и депутат Валентина Сазонова. В самое ближайшее время губернатор Борис Дубровский подпишет распоряжение о назначении в комиссию своих троих представителей. Итоговое заседание состоится 16 марта. Затем состоится сессия, на которой депутаты выберут главу из числа кандидатов одобренных комиссией. Действующий глава Еманжелинского района Евгений Светлов был избран в марте 2012 года. В правительстве региона пока не принято решение о том, окажут ли областные власти поддержку Светлову на выборах.

Весной 2017 года выборы глав пройдут не только в Еманжелинском район, но также в Копейске, Златоусте и Карталинском районе.

Альбина Золотухина
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