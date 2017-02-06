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12:47  06 февраля 2017 0

В Зауралье возбуждено уголовное дело на сына главы сельсовета, который до смерти избил рабочего

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
СУ СКР засекретило информацию о подозреваемом в интересах следствияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе следственный отдел возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины 1965 года рождения в селе Введенском. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления СКР региона на официальный запрос, дело возбуждено 31 января по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Имен пострадавшего и подозреваемого, их статус и обстоятельства инцидента в СУ СКР не сообщили. «Предоставление информации в большем объеме не представляется возможным, так как данные предварительного расследования не подлежат разглашению, придание гласности в настоящее время «противоречит интересам предварительного расследования», — ответили в ведомстве. Кроме того, в пресс-службе отметили, что следственные органы руководствуются только положениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. «Для следователей не имеет никакого значения должностной и социальный статус виновных лиц, их чины, звания, материальное положение, ведомственная принадлежность и былые заслуги», — говорится в ответе.

Как ранее сообщало URA.RU, в конце января сын главы Введенского сельсовета Кетовского района Вячеслава Кузина избил человека, который после произошедшего скончался от травм в больнице. По словам местных жителей, между Андреем Кузиным и работником столярного цеха произошел конфликт. Сейчас Андрей Кузин, по некоторым данным, находится под подпиской о не выезде.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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