12:31 06 февраля 2017 0

"Держатели" действующих паркингов могут перевести дух Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не собираются выставлять на открытый конкурс земельные участки под автомобильными паркингами. Об этом 6 февраля сообщил корреспонденту «URA.RU» глава города Евгений Тефтелев.

«Такое предложение, среди прочих, действительно высказывалось на одном из заседаний рабочей группы. Но, изучив его и возможные последствия, решено было отказаться от такого шага. Мы действуем в правовом поле. Сегодня у нас действуют агентские договоры, пусть и не без огрехов с точки зрения УФАС. Будем его дорабатывать, вносить поправки», — пояснил Тефтелев. О возможности выставить практически все паркинги в столице Южного Урала на тендеры заговорили на прошедшей рабочей неделе. Авторы идеи обосновали ее тем, что все усилия мэрии, включая связанные со специально созданным муниципальным предприятием правовые акты, будут блокироваться антимонопольной службой.

С точки зрения антимонопольщиков, муниципалитет незаконно делегировал МБУ свои полномочия по созданию парковок, распространив к тому же их на прилегающие к зданиям и домам территории, не подпадающие под понятие «автодорога общего пользования местного значения». Наконец, МБУ заключало с предпринимателями агентские договоры и передавало им право пользования землей для организации парковок, но само при этом землю в пользование (и разрешение на это) от муниципалитета не получало. В происходящем УФАС усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции. До 20 марта гордуме и Управлению дорожного хозяйства мэрии предписано внести изменения в Порядок создания и пользования парковками, исключить из устава МБУ функции по созданию парковочных мест и расторгнуть заключенные агентские договоры.

Как уже сообщало «URA.Ru», изучение деятельности МБУ «Городские парковки» спровоцировало серьезное разбирательство среди чиновников и депутатов Челябинска, на которое обратили внимание и на уровне области. Деятельность учреждения, которым руководил бывший силовик Владимир Петров, принесло бюджету Челябинска только убытки. Более того, под прикрытием МБУ в столице Южного Урала появлялись новые нелегальные паркинги. После скандала власти сменили руководителя «Городских парковок», но полностью избавиться от связанных с ним проблем не смогли.