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12:37  06 февраля 2017 0

Опубликованы фото с места, где собаки загрызли ребенка

Собаки растерзали ребенка возле горкиФото: прокуратура Свердловской области

Появились первые фотографии из деревни Пальмино, где накануне, 5 февраля, две собаки загрызли 7-летнюю девочку. Хозяева собак задержаны, СКР будет требовать их ареста.

Напомним, 7-летняя жительница Пальмино из Таборинского района погибла накануне днем после нападения двух собак возле местного ДК. Погибшую девочку и собак заметили подростки, они же сообщили об этом взрослым. Вскоре были установлены владельцы собак — 42-летний Александр Ф. и 54-летний Эдуард К. На шерсти псов явственно были видны следы крови. Под контролем следователей владельцы задушили животных, их тела направлены на экспертизу. СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как удалось выяснить работникам прокуратуры при опросе местных жителей, эти две собаки давно терроризировали деревню. Агрессивные псы, натасканные для охоты, нападали на более слабых собак в деревне и убивали их. Хозяева псов жалобы односельчан игнорировали и продолжали отпускать собак без намордников свободно бегать по деревне.

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Снег возле горки забрызган кровью Фото: прокуратура Свердлоской области

Девочка жила в деревне с бабушкой, мамой и братом. Так совпало, что в тот момент, когда произошла трагедия, мама погибшей девочки находилась в роддоме и родила третьего ребенка.

Александр Лукманов
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