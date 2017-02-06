В ямальском АТП новый контролер из-за гибели детей в ХМАО

12:30 06 февраля 2017 0

В Лабытнанги специальный человек будет следить за дорогами на автобусных маршрутах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В автотранспортном предприятии «Север» в городе Лабытнанги ввели новую должность. В штате автобусного перевозчика появится специальная должность по инспектированию состояния дорог. В городской администрации пояснили, что это необходимость, которую подтверждает недавнее ДТП в соседнем ХМАО, где погибло 12 человек, включая детей.

Новый специалист будет следить за качеством содержания дорог на автобусных маршрутах. Главный приоритет — трасса, ведущая в Лабытнанги с микрорайона Обская, по которой курсирует школьный автобус.

В администрации добавляют, что на ремонт дорог в этом году выделено 25 млн рублей. Муниципальный контракт на содержание уличной дорожной сети сроком на два года по результатам торгов был заключен с ООО «Стройгазпроект». Подрядчику совместно администрацией предстоит провести мониторинг улиц и определить участки, требующие «ямочного ремонта» в первоочередном порядке.

4 декабря под Ханты-Мансийском автобус с юными воспитанниками спортивной школы «Сибиряк» попал в ДТП с грузовиками. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Поездка не была согласована с ГИБДД. Возбуждено уголовное дело. Директор спортшколы был уволен.