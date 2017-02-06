12:41 06 февраля 2017 0

После публикаций в СМИ дело приняло неожиданный поворот Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мировой судья Ленинского района Перми прекратил дело в отношении девушки, оказавшей секс-услуги пермскому журналисту в ходе «контрольной закупки». По мнению юристов, на принятие такого решения повлиял общественный резонанс, который получило «дело журналиста и проститутки». «Для нас это, безусловно, победа», — говорит юрист-консультант общественной организации по защите секс-работниц «Серебряная роза» Марина Авраменко.

Напомним, в октябре 2016-го в Перми журналист телекомпании «ВЕТТА» Ритис Бараускас вместе с другом воспользовался услугами проститутки, после чего сдал ее полиции: после оказания услуг по их сигналу в сауну ворвались полицейские и оператор с камерой. Журналист разместил на своей странице во «ВКонтакте» радостный пост с отчетом о проведенной операции «под кодовым названием «шлю…», а также поблагодарил своего друга-полицейского, которого назвал «идейным вдохновителем и руководителем всей операции». Напуганная девушка в своих объяснениях во всем призналась, полицейские отправили материалы в суд, чтобы наказать ее по «позорной» статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Однако после публикации «URA.RU» об инциденте и возникшего резонанса дело приняло неожиданный оборот: журналист отказался комментировать произошедшее (ранее он стер пост о «спецоперации» со своего аккаунта), а телекомпания «ВЕТТА» официально открестилась от всей этой истории, объявив, что оборудование телекомпании при этом не использовалось, а журналист отстранен от работы до конца разбирательства. Суд отложил рассмотрение дела.

Итоговое заседание состоялось 3 февраля: судья решил не наказывать девушку, даже несмотря на прямые доказательства ее вины: признательных объяснений, написанных ей собственноручно, и показаний свидетелей. Формальным основанием стало истечение сроков рассмотрения (три месяца), фактически же, по мнению юристов, сработали их ходатайства и здравый смысл. «Изначально судья хотела довести дело до конца, но когда вылезла общественная подоплека, когда она почитала материалы из полиции и поняла, что там море „косяков“, и мы будем докапываться до каждого, она приняла „соломоново“ решение: и мы довольны, что девушку не привлекли к ответственности, и судье хорошо, что мы не будем ничего обжаловать, и полицейские рады, что все утихнет».

Там же, во время последнего судебного заседания, всплыли интересные подробности произошедшего — в частности, полиция по требованию судьи представила справку о том, кто был вторым участником «контрольной закупки» — Максим Суханов (корреспондент и ведущий телекомпании «ВЕТТА»). Хотя изначально в плане оперативного мероприятия никакого Суханова не было — значился один Бараускас.

При этом сама девушка не опознала Суханова: по словам ее знакомых, она делала минет лысоватому парню, который был на фотографии вместе с Бараускосом, размещенной под постом об удачной «спецоперации». «Но если это был сотрудник полиции, то тогда его надо увольнять!» — считает юрист.

«Самое интересное: когда судья спросила Бараускаса, кто был вторым, он ответил: «Не знаю», хотя справка в деле уже была, Бараускас и Суханов работают в одной телекомпании и не могут друг друга не знать, — рассказывает Марина Авраменко. — «Таким мелким враньем они показывают, что врут в гораздо большем. Я думаю, что «телом Суханова» сейчас прикрывают милиционера».

Еще одним серьезным недочетом со стороны полицейских было то, что деньги, которыми расплачивались с «ночной бабочкой», не были должным образом оформлены. «В деле нет протокола изъятия денег, — говорит юрист Алексей Корольков. — Их вообще не метили. Девочкой воспользовались, она отдала деньги водителю, те потом пришли, деньги забрали — все это никак не оформлялось». «Получается, Ритис с другом не только воспользовались девушкой, но еще и получили удовольствие бесплатно!» — замечает руководитель «Серебряной розы» Ирина Маслова.

Получить комментарий второго участника истории — пермского журналиста Ритиса Бараускаса — не удалось: он откликнулся в соцсетях, однако отвечать на вопросы не стал.