{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
13:50  06 февраля 2017 1

В Тюменской области перенесена «Лыжня России»

Лыжня России-2013, лыжники, лыжня россии, полигон старатель
В Тюмени массовая лыжная гонка пройдет в мартеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области 11 февраля не состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». Причиной стали сильные морозы, которые, по прогнозам синоптиков, на этой неделе накроют регион. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте спорта, гонку было решено перенести на март.

«Гонка „Лыжня России“ перенесена во всех муниципальных образованиях, — сообщили в пресс-службе. — Планируется, что она состоится 4 марта».

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю в Тюмени столбики термометров опустятся до минус 35 градусов.

Ранее из-за морозов из Тюмени был перенесен чемпионат России по биатлону. В Союзе биатлонистов России пообещали дополнительно сообщить о дате и месте его проведения.

Чемпионат должен был пройти в центре зимних видов спорта «Жемчужина России» с 6 по 13 февраля. Кроме того, тюменцы остались без этапа Кубка мира по биатлону — этот турнир был перенесен из России после грянувшего допингового скандала.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров