13:50 06 февраля 2017 1

В Тюмени массовая лыжная гонка пройдет в марте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области 11 февраля не состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». Причиной стали сильные морозы, которые, по прогнозам синоптиков, на этой неделе накроют регион. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте спорта, гонку было решено перенести на март.

«Гонка „Лыжня России“ перенесена во всех муниципальных образованиях, — сообщили в пресс-службе. — Планируется, что она состоится 4 марта».

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю в Тюмени столбики термометров опустятся до минус 35 градусов.

Ранее из-за морозов из Тюмени был перенесен чемпионат России по биатлону. В Союзе биатлонистов России пообещали дополнительно сообщить о дате и месте его проведения.

Чемпионат должен был пройти в центре зимних видов спорта «Жемчужина России» с 6 по 13 февраля. Кроме того, тюменцы остались без этапа Кубка мира по биатлону — этот турнир был перенесен из России после грянувшего допингового скандала.