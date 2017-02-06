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12:56  06 февраля 2017 0

График губернатора Куйвашева перекроили из-за чемпионата мира по футболу

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
У губернатора Куйвашева на этой неделе крайне насыщенный графикФото: Владимир Жабриков © URA.RU

График заседаний свердловского правительства снова изменен. На этой неделе кабмин снова соберется не в традиционный четверг, а во вторник, 7 февраля. Причиной тому, как пояснили в администрации свердловского губернатора — координационный совет по чемпионату мира, который состоится в Москве в среду, 8 февраля и предполагает участие свердловской делегации и главы региона Евгения Куйвашева.

До своего отъезда губернатор встретится с уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой, которая отчитается о своей работе в 2016 году. Кроме того, возможна встреча Евгения Куйвашева с главой Росприроднадзора Артемом Сидоровым, который 7—8 февраля посетит Екатеринбург, где проведет совещание своих уральских территориальных управлений.

По всей видимости, четверг, 9 февраля, глава региона также проведет, работая в Москве, а уже в пятницу состоится вручение «Демидовских премий». В субботу, 11 февраля, ожидается участие главы региона в «Лыжне России».

Антон Ольшанников
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