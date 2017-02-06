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13:02  06 февраля 2017 1

Басаргин объявил об отставке после приезда куратора из Кремля

Отчет губернатора Пермь, басаргин виктор
Виктору Басаргину пришлось публично подтвердить информацию, которую многие называли «вбросом»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Губернатор Прикамья Виктор Басаргин объявил о своем уходе с поста после приезда сотрудника администрации президента. Как стало известно «URA.RU», появление влиятельного гостя подвигло главу региона к публичному заявлению о грядущей отставке.

В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин провел встречу с журналистами, на которой объявил о своем решении не участвовать в сентябрьских выборах. Глава региона обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий, хотя их пятилетний срок истекает в начале мая.

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Срочно! Пермский губернатор Виктор Басаргин уходит в отставку

Источник «URA.RU», близкий к властям региона, рассказал, что решение провести брифинг было принято администрацией губернатора накануне вечером после приезда куратора из администрации президента Сергея Невара. «Возник вопрос — почему в СМИ и социальных сетях пишут, что вот-вот губернатора отправят в отставку. Подтверждений и опровержений не звучит, ситуация накалена до предела. Поэтому было принято оперативное решение провести брифинг, „сымитировать бурную деятельность“», — отметил собеседник и добавил, что спешность заявления губернатора обусловлена не желанием «опередить Кремль», а сложившейся «истерией» вокруг его грядущей отставки.

О брифинге стало известно из сообщений соцсетей, приглашение на мероприятие получили представители СМИ, дружественных властям. Однако и корреспондент «URA.RU» без каких-либо препятствий прошел в зал заседаний.

В Кремле пока не прокомментировали заявление Виктора Басаргина. Потенциальным преемником последнего называют главного федерального инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова.

Стефан Савелли
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