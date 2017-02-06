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12:57  06 февраля 2017 6

Пермские эксперты положительно отзываются о потенциальном губернаторе

Конференция Единой России. Пермь, Игорь Цветков
Эксперты положительно отзываются об Игоре ЦветковеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Аппарат Главного Федерального инспектора Пермского края Игоря Цветкова работает в штатном режиме, несмотря на слухи о возможном назначении чиновника на должность и. о. губернатора Прикамья.

Ранее источник «URA.RU» в федеральных органах власти сообщил, что новым исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Игорь Цветков. Сейчас ГФИ работает в штатном режиме, в ведомстве ситуацию пока не комментируют.

Между тем эксперты положительно отзываются о потенциальном новом губернаторе. «Это патриот, который служит всю свою жизнь родине на самых острых участках. Он имеет орден за личное мужество. Это очень честный человек, и нам очень повезло, если именно Игорь Цветков будет новым губернатором», — прокомментировал «URA.RU» политтехнолог Александр Пахолков.

Анна Белкина
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