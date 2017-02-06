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13:00  06 февраля 2017 5

Гендиректор курганского завода вместо выплаты зарплат рабочим забрал себе 12 млн рублей

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Суд приговорил руководителя к штрафу в 300 тыс. рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Генеральный директор ООО «Курганский завод нестандартного оборудования» признан виновным в невыплате зарплаты работникам и оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Курганской области.

Суд установил, что с октября 2014 по май 2015 года директор предприятия умышленно не выплачивал зарплату в полном объеме 34 работникам. При этом руководитель распорядился перечислить ему со счета предприятия более 12,5 млн рублей, которые завод должен был ему по договорам займа и цессии.

В результате перед работниками завода возникла задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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