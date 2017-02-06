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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
13:06  06 февраля 2017 1

Иномарка протаранила военную колонну из БТР. ВИДЕО

В результате ДТП никто не пострадалФото сообщества «Выхино моё родное» vk.com

На МКАД иномарка протаранила колонну из БТР. Движение в районе ДТП затруднено.

Дорожная авария с участием военной техники произошла утром, 6 февраля, на внешней стороне юго-восточного участка МКАД, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе, сообщает «Газета.Ru». Судя по видео иномарка въехала сзади в БТР, перед которым находится еще одна бронированная машина. В результате ДТП никто не пострадал.

Как уточняет издание, пока неизвестно, сопровождала ли боевую технику Военная автоинспекция (ВАИ). На месте сейчас работают госавтоинспекторы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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