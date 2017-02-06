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Главные новости Свердловской области
13:07  06 февраля 2017 1

Осужден свердловчанин, сжегший соседку из-за тараканов

Клипарт. Челябинск., таракан
Мужчина сжег соседку за то, что она напустила к нему таракановФото: Сергей Леонов © URA.RU

Житель Среднеуральска поджег дверь комнаты, где находились соседка с мужем и маленьким ребенком. Мужчину и малыша удалось спасти, а женщина погибла.

Конфликт произошел 16 августа 2015 года в общежитии на улице Калинина, 10 в Среднеуральске. 24-летний Кирилл Коршунов поругался со своей 25-летней соседкой из-за нашествия тараканов. В комнату Кирилла постоянно лезли насекомые от соседей. Коршунов обвинил женщину в нечистоплотности, и произошел крупный скандал. Словесной перепалкой дело не закончилось. После того, как женщина ушла к себе, Коршунов облил ее дверь бензином и поджег. В итоге супруги были госпитализированы с ожогами 3 степени, у 2-летнего малыша оказалось обожжено 25% тела. У женщины было поражено 50% тела, и врачи не смогли ей помочь. Еще одна женщина, сестра погибшей, получила легкие травмы: спасаясь от огня, ей и двум ее детям пришлось прыгать из окна своей комнаты на втором этаже.

«Коршунов свою вину полностью признал и приговорен к 17 годам колонии строгого режима», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Александр Лукманов
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