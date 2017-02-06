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13:39  06 февраля 2017 0

«Единороссы» не поддержат бывшего главу ликвидированной мэрии на выборах

Прием документов от желающих выдвинуться от ЕР на выборы главы Пурпе оконченфото - региональное отделение "Единой России"

Бывший глава Тарко-Сале Андрей Кулинич не выдвинется на выборы главы поселка Пурпе от «Единой России». Участвовать в предварительном голосовании партии будут три человека. Это руководитель пурпейского участка филиала «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» Александр Сирицен, гендиректор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» Сергей Горяев и индивидуальный предприниматель из Пурпе Алина Дьякова.

Прием документов для участия в праймериз окончен, сами они пройдут во вторник, 7 февраля.

Выборы главы состоятся 28 апреля. Пост стал вакантен после того, как Александр Боткачик перешел на работу в администрацию Ноябрьска, став заместителем главы администрации.

Бывший руководитель администрации Тарко-Сале Андрей Кулинич был не так давно назначен на пост заместителя главы Пурпе. В связи с этим появилось предположение, что он может выдвинуться на выборах.

Юлия Фролова
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