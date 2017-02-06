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Главные новости Свердловской области
13:16  06 февраля 2017 3

Знакомая растерзанной девочки рассказала, почему та оказалась наедине с собаками

Дети и взрослые. Ханты-Мансийск., ребенок, горка
Девочка каталась на горке в ожидании друзейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Знакомая девочки, растерзанной собаками в деревне Пальмино на Среднем Урале, рассказала о трагедии. Она сообщила, что первыми тело девочки обнаружили дети.

По ее словам, девочка каталась с горки возле Дома культуры в ожидании своих друзей, которые были на репетиции. именно они нашли первой растерзанную девочку. «Мы все плакали», — рассказала знакомая девочки телеканалу РЕН ТВ.

Очевидицы предполагают, что, когда девочка скатилась с горки, собаки схватили ее. «Они протащили ее метров 50. Вскоре приехала полиция», — сообщили деревенские жители.

Как сообщили «URA.RU» в СКР Свердловской области, хозяев собак уже задержали. Собак задушили. В настоящее время проводится судмедэкспертиза. СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как удалось выяснить работникам прокуратуры при опросе местных жителей, эти две собаки давно терроризировали деревню. Агрессивные псы, натасканные для охоты, нападали на более слабых собак в деревне и убивали их.

7-летняя жительница Пальмино из Таборинского района погибла днем, 6 февраля, после нападения двух собак возле местного ДК.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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