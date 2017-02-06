13:19 06 февраля 2017 0

Пожарные эвакуировали из горящего здания двоих детей и 35 взрослых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени в пожаре в многоквартирном жилом доме погиб человек. Трагедия случилась в понедельник, 6 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, информация о пожаре поступила в 11:05 днем 6 февраля, через 9 минут первые подразделения огнеборцев уже были на месте. Возгорание произошло в комнате 7 этажа многоквартирного жилого дома по адресу ул. Ставропольская, 1в. Огонь распространился по всему жилому помещению. Прибывшими на место пожарными было спасено 11 человек, эвакуировано еще 37, в том числе два ребенка. Как сообщают пользователи на странице группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», есть пострадавшие в пожаре, один человек погиб. В пресс-службе МЧС подтвердили гибель одного человека, пенсионера, но отметили, что других пострадавших при пожаре нет.

Видео — Антон Сибирский, группа «ЧС Тюмень» «ВКонтакте»

Всего на тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 27 человек личного состава. При тушении были задействованы четыре звена газозащитной службы.