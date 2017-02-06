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14:00  06 февраля 2017 0

В ХМАО заморожен проект, на котором настаивает министр Донской

Совещание по экологии. Ханты-Мансийск, донской дмитрий, комарова наталья
Сергей Донской ранее раскритиковал Наталью Комарову за отсутствие в ХМАО полигонов ТКОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО-Югре заморожен проект создания полигона захоронения твердых коммунальных отходов, который должен был обслуживать нужды Нефтеюганска и Пыть-Яха. Отсутствие в регионе данного объекта ранее раскритиковал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Жалобу в адрес департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа направило ООО «Сибирско-Уральский Сервисный Холдинг». Конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство полигона приостановлен, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения УФАС.

Согласно документам конкурса, расходы концедента на первую очередь возведения полигона составят 224 млн рублей. Сумма зафиксирована в капитальном гранте. Общий объем инвестиций в создание объекта не уточнен. Концессионное соглашение рассчитано на 22 года.

Ранее проект создания полигона раскритиковали эксперты «Общероссийского народного фронта». Члены президентского движения усмотрели в действиях регионального правительства финансовые риски для бюджета округа. В частности, вопросы возникли к определению суммы капитального гранта, а также дублирующим функциям администраторов. Например, за финансирование проекта отвечает Фонд развития Югры, документы разрабатывал департамент строительства и энергетики, а общее кураторство осуществляет департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики.

Полигон требуется для обслуживания поселений Нефтеюганского района, а также Нефтеюганска и Пыть-Яха. Отсутствие таких объектов, а также большое количество незаконных свалок неоднократно ставилось на вид правительству губернатора Натальи Комаровой в Москве. В 2016 году глава Минприроды Сергей Донской в ходе доклада заявлял, что Югра входит в число регионов России, где не справились с разработкой схемы по утилизации мусора.

Эльдар Булатов
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