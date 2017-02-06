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13:29  06 февраля 2017 1

К главному следователю Южного Урала приехали ревизоры

Следственный комитет. Торжественное заседание. Челябинск., чернятьев денис
Перед новым годом Денис Чернятьев получил повышение в званииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области проходит служебная проверка, инициированная главком. Как сообщили «URA.RU» собственные источники, ревизоры прибыли в Челябинск на прошлой неделе и уже с пятницы, 3 февраля, со всех следственных отделов области в управление стали свозить материалы, затребованные главком.

Особое внимание уделяют «отказным» материалам. В самом управлении источники сообщают, что проверка плановая. От ее итогов будет зависеть дальнейшая карьера руководителя Дениса Чернятьева, которому прочат перевод в другой регион. Источники отрицают, что со стороны главка к Чернятьеву могут быть серьезные претензии. Перед новым годом руководитель управления был повышен в звании, став генерал-лейтенантом юстиции.

В самом ведомстве воздерживаются от официальных комментариев. «Управление работает в штатном режиме, по поводу проверки — комментариев нет», — заявили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по региону.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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