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13:28  06 февраля 2017 0

На Зауралье надвигаются снегопады и сильные морозы. ГИБДД просит водителей не рисковать

Снег в городе. Нижневартовск., зима, север, метель
На дорогах региона ухудшатся погодные условияФото: Александр Елизаров © URA.RU

На территории Зауралья в ближайшие дни ожидаются осадки в виде сильного снегопада. В связи с этим в понедельник, 6 февраля, Госавтоинспекция Курганской области выступила с предупреждением.

По сообщению синоптиков, в ближайшее время погодные условия на территории области ухудшатся. «Сильный снегопад и низовая метель существенно снизят видимость на дороге. На проезжей части образуются заносы и снежные накаты», — отмечают в ГИБДД. На последующие дни (с 8 по 12 февраля) ожидается сильное понижение температуры воздуха (ночью до -30-33 градусов, днем -22-25).

В условиях снегопада и снежного наката возможен занос транспорта, который может привести к аварии. Неопытным водителям инспекторы рекомендуют воздержаться от поездок за рулем автомобиля, остальных просят отказаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Анна Бояркина
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