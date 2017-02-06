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06 февраля 2017
14:38  06 февраля 2017 1

Эксперты приравняли гомеопатию к святой воде

Аптеки. Екатеринбург, покупатель, аптека, фармацевт
По мнению экспертов, многие потребители не понимают, что зачастую покупают в аптеках препараты-пустышкиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Гомеопатические препараты следует изъять из продажи, потому как они вводят потребителей в заблуждение. Такое мнение в понедельник, 6 февраля, высказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Ранее Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Разработчики данного меморандума предложили Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках. В Минздраве уже заявили о том, что рассмотрят доводы представителей РАН.

По информации «Национального совета по гомеопатии», за 2016 год в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок гомеопатических препаратов на 7,32 млрд руб.

«Гомеопатические препараты действуют точно так же, как, например, святая вода, однако последняя почему-то не продается в аптеках. Гомеопаты активно эксплуатируют эффект плацебо.

Так, в США гомеопатические препараты не рассматриваются как лекарственные средства», — пояснил «URA.RU» исполнительный директор российского фармацевтического производителя «Полисан» Евгений Кардаш.

По его словам, в нашей стране на выкладке аптек значительное место занимают именно гомеопатические препараты. «Получается, что люди, которые приобретают такие средства, не понимают, что в их составе просто-напросто нет действующего вещества», — сказал эксперт.

По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, в этой сфере действительно необходимо наводить порядок. «Потребитель зачастую теряется, не понимая, что является лекарством, а что нет. В результате многие сталкиваются с откровенным обманом. Именно поэтому нужны жесткие разграничения», — пояснил он в разговоре с «URA.RU».

Аптеки. Екатеринбург
Гомеопаты уверены, что стали жертвой конкурентной войны
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Вместе с тем он отметил, что не стоит грести все под одну гребенку: «Говорить, что вся гомеопатия — это зло, тоже неправильно».

Как заявил «URA.RU» врач-гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик, позиция РАН по отношению к гомеопатии является «элементом большой конкурентной войны».

«Совершенно очевидно, что это происки фарминдустрии. Они хотят убрать с рынка конкурентов. Ведь не секрет, что многие гомеопатические препараты в 10-15 раз дешевле традиционных, а помогают людям очень неплохо», — пояснил собеседник агентства.

Однако, по его словам, гомеопатия не окажется проигравшей в этой войне.

«Люди в любом случае будут прибегать к помощи профессиональных гомеопатов. Ничего в этом плане принципиально не поменяется», — заверил Лущик.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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