Топ-менеджер «Тюменьэнерго» пойман на взятке

13:46 06 февраля 2017 2

Взяток топ-менеджер набрал на 18 млн руб Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя директора филиала ОАО «Тюменьэнерго». Его подозревают в коммерческом подкупе, сопряженным с вымогательством.

Как рассказали в пресс-службе СК, подозреваемый четыре года ежемесячно получал от директора одной из коммерческих организаций деньги в размере 350 тыс. рублей и другие ценности, всего на сумму не менее 18 млн рублей. Эти деньги он по сути вымогал, угрожая расторгнуть контракт с организацией, для которой это повлекло бы крупные финансовые потери.

Схему вскрыла служба безопасности предприятия в ходе ревизии. Расследование уголовного дела продолжается.