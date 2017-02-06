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06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
13:46  06 февраля 2017 2

Топ-менеджер «Тюменьэнерго» пойман на взятке

Клипарты и адресники. Сургут, тюменьэнерго
Взяток топ-менеджер набрал на 18 млн рубФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя директора филиала ОАО «Тюменьэнерго». Его подозревают в коммерческом подкупе, сопряженным с вымогательством.

Как рассказали в пресс-службе СК, подозреваемый четыре года ежемесячно получал от директора одной из коммерческих организаций деньги в размере 350 тыс. рублей и другие ценности, всего на сумму не менее 18 млн рублей. Эти деньги он по сути вымогал, угрожая расторгнуть контракт с организацией, для которой это повлекло бы крупные финансовые потери.

Схему вскрыла служба безопасности предприятия в ходе ревизии. Расследование уголовного дела продолжается.

Владимир Балтунов
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