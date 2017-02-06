13:58 06 февраля 2017 0

Сотрудники ДПС начали проверку после появления в Сети видеоролика Фото: Елена Качалкова © URA.RU

Тюменскому водителю, который устроил «показательный дрифт» в центре города на улице Республики, грозит лишение прав. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в ГИБДД области. Видеоролик, в котором снято, как белая иномарка нарушает ПДД, опубликовал очевидец на популярном видеохостинге.

В коротком ролике под названием «Наглый дрифтун» видно, что несколько автомобилей стоят перед светофором на перекрестке улиц Республики и Мельникайте. После того, как сигнал сменяется на зеленый, вперед вырывается белая иномарка. Машину постоянно заносит, несмотря на это, водитель обгоняет попутный транспорт, а на следующем светофоре и вовсе выезжает на полосу встречного движения и, судя по всему, проезжает на «красный».

«Если у него такая манера вождения, а не разовая акция выпендрёжа, то долго точно так не погоняет, — пишут горожане на форуме Car72.ru. — Самое удивительное, есть аж 2 трассы для дрифта сделаны на озере АЛебашево в центре города! Езжай и там наслаждайся своим дрифтом. Зачем такое вытворять на дорогах среди других автомобилистов и пешеходов?».

Видео: Car72.ru, Youtube

«Отдельно выделю номер, который прописан над видео, чтобы ГИБДД наверняка его разглядели, — пишут тюменцы. — Уважаемые представители ГИБДД, водитель перепутавший гоночную трассу с дорогой общего пользования был на авто с гос. номером — Р063РР72. Примите меры к потенциальному убийце, спасите наших детей и близких!».

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГИБДД Тюменской области, проверка по данному факту уже проводится. Любителю острых ощущений придется ответить за выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора. Дрифтер может остаться без прав управления транспортным средством.