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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
13:52  06 февраля 2017 0

Джонни Депп вернулся на экраны в роли Джека Воробья. В соцсетях обсуждают трейлер «Пиратов Карибского моря»

В трейлере Джонни Депп показывается один раз и весь в грязиСкрин YouTube

Новый трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» активно обсуждают в социальных сетях.

«Уилл — в полипах, Джек — в грязи, Барбоссы больше, чем кого-либо. Что вообще происходит???», «Хочу уже в кино на Пиратов», «Мне нужна харизма Джека и я скучаю по жемчужине», «Трудно поверить, что с этими фильмами я уже почти 15 лет», — пишут киноманы и поклонники Джека Воробья.

Главный герой фильма, которого играет голливудский актер Джонни Депп, мелькает только в самом конце трейлера, но даже секунды его появления на экране вызывают восторг у многих поклонников. В новом фильме Джек Воробей противостоит пиратам-призракам, лидером которых является капитал Салазар (Хавьер Бардем). Действие трейлера разворачивается под песню Джонни Кэша Ain’t No Grave.

В картине также снимались Джеффри Раш, Орландо Блум, Кая Скоделарио, Стивен Грэм, Брентон Туэйтс.

Как пишет «Газета.Ru», ролик был показан во время финального матча сезона Национальной футбольной лиги — Супербоула. Он также опубликован на странице Disney Movie Trailers на сайте YouTube.

Фильм выходит в американский прокат 26 мая 2017 года.

Нина Калинина
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