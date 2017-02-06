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06 февраля 2017
13:54  06 февраля 2017 0

Успешный год реализации стратегии ПАО «Запсибкомбанк»: рекордный рост активов и прибыли

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, запсибкомбанк
"Запсибкомбанк" по итогам 2016 года банк заработал более 1,0 млрд рублей чистой прибылиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Вице-президента ПАО «Запсибкомбанк» Руслана Зиннурова, по итогам 2016 года — первого года реализации «Стратегии развития 20+» на 2016—2018 годов, банк зафиксировал рекордные показатели роста за последние три года по величине капитала и чистых активов, что соответствует главной стратегической цели — «повышение эффективности деятельности в стратегическом периоде более чем на 20%».

По результатам 2016 года банк заработал более 1,0 млрд рублей чистой прибыли, что почти в два раза превышает аналогичное значение за 2015 год, чистые активы банка выросли на 11,3%, на фоне снижения данного показателя по банковскому сектору РФ на 3,5%, и составили на 1 января 2017 года 113,0 млрд рублей, капитал банка увеличился на 13,2% до 13,9 млрд рублей.

В рэнкинге «Интерфакс-100» на 1 января 2017 года Запсибкомбанк занял 55 место по активам, поднявшись за год на 11 позиций вверх, 62 место по капиталу (рост на 1 позицию) и 51 место по совокупному финансовому результату.

В целях повышения уровня надежности ПАО «Запсибкомбанк» принял участие в государственной программе докапитализации региональных банков и в феврале 2016 года по договорам субординированного займа получил в капитал ОФЗ на сумму 893,8 млн рублей. При этом, уже на 1 октября 2016 года банком выполнены требования по увеличению собственных средств (капитала), в том числе основного капитала банка, более чем на 50% от стоимости полученных ОФЗ за счет нераспределенной прибыли. Банком успешно выполняются требования по увеличению объема кредитования приоритетных направлений, определенных программой докапитализации. Так, по состоянию на 1 января 2017 года обязательства выполнены с запасом более чем в 2,6 млрд рублей.

В январе 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Банку рейтинг кредитоспособности А+(II) — очень высокий уровень кредитоспособности, при сохранении стабильного прогноза. Агентство отмечает «высокое качество портфеля ценных бумаг, хорошую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам и ее стабильную динамику, а также хорошие конкурентные позиции в основном регионе присутствия». Изменение подуровня рейтинга, прежде всего, обусловлено пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков. Поддержку рейтингу оказывают высокая диверсификация активных операций по объектам крупного кредитного риска и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля.

Таким образом, итоги первого года реализации Стратегии развития Запсибкомбанка 2016—2018 годов свидетельствуют об успешном выполнении поставленных стратегических целей и стабильном росте ключевых показателей деятельности.

В 2016 году журнал Forbes опубликовал рейтинг надежности 100 ведущих российских банков, в котором ПАО «Запсибкомбанк» заняло 43 место.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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