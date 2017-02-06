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Главные новости Свердловской области
14:04  06 февраля 2017 0

Свердловских единороссов нацелили на максимально открытые праймериз

Внеочередное заседание заксо Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий обещает рассказать о форме праймериз в ближайшее времяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском региональном отделении «Единой России» прошел учебный семинар, посвященный подготовке запланированных на май 2017 года праймериз по выборам губернатора региона и депутатов местных дум.

Как сообщили «URA.RU» участники мероприятия, его организаторы рассказывали о максимально открытой модели предварительного голосования, предусматривающей участие в нем не менее 10% всех избирателей. На этом основании партийцы сделали вывод, что именно эта модель готовится к внедрению в Свердловской области.

Однако секретарь регионального отделения Виктор Шептий пояснил «URA.RU», что окончательного решения по данному вопросу еще не принято. По словам лидера свердловских единороссов, из Москвы в Екатеринбург поступил проект положения о проведении партийных праймериз в 2017 года. В настоящее время свердловские партийцы внимательно изучают документ и готовят к нему свои предложения.

После рассмотрения всех поступивших поправок, Генсовет «ЕР» утвердит единую для всех регионов модель праймериз на губернаторских выборах. Форму предварительного голосования на муниципальных выборах каждый регион определит для себя индивидуально.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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