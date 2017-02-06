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14:19  06 февраля 2017 0

На Урале ФСБ разорила подпольный арсенал. А заодно — его хозяина. ФОТО

Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Подпольный оружейник стал беднее на 200 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Штраф в размере 202 тысяч рублей придется заплатить челябинцу, организовавшему на дому подпольный арсенал. Также суд Металлургического района Челябинска приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УСФБ.

Южноуралец поставил на поток переделку охолощенного оружия, продающегося в магазинах для коллекционеров, в боевое. Кроме того, он готов был снабдить покупателей и боеприпасами к восстановленным им «стволам». В его жилище были обнаружены и изъяты два восстановленных пистолета Макарова; гладкоствольный — переделанный из сигнального «МР-371» — пистолет; малокалиберная винтовка с оптическим прицелом; охотничья одностволка «Иж-81»; различные детали и более 1 тыс. патронов к нарезному и гладкоствольному оружию. Нашелся в хозяйстве и электродетонатор для взрывчатки и соответствующих устройств.

Это не первый подпольный арсенал, ликвидированный челябинскими чекистами. В 2016 году на Южном Урале была вскрыта целая сеть по производству и продаже оружия с филиалами в различных городах горнозаводской зоны. Для ремонта и изготовления изделий оружейные бароны использовали оборудование промышленных предприятий, а боеприпасы им поставлял офицер полиции из Усть-Катава. За несколько сотен патронов, списанных под предлогом учебных стрельб, Александр Куликов получил 7,5 тыс. рублей и пять лет колонии строгого режима.

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ФОТО: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Алексей Шумов
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