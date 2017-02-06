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Главные новости Свердловской области
14:11  06 февраля 2017 0

Работники свердловского театра пригрозили мэру забастовкой

Конференция Нижнетагильского отделения партии Единая Россия. Екатеринбург, носов сергей
Театралы обещают мэру забастовку, если тот откажет им в личной встречеФото: Анна Майорова © URA.RU

Творческие работники нижнетагильского МБУК «Молодежный театр» намерены устроить забастовку. Об этом они заявили в открытом письме к мэру Сергею Носову, где пожаловались на заведенные директором театра Юлией Журавлевой порядки и попросили «о личной встрече».

«Директор театра Журавлева Ю.С. грубо нарушает наши права, Трудовой Кодекс РФ, Коллективный договор и другие нормативные акты… На любой вопрос директору следует ответ: „Я тут директор, и все решаю!!!“… Конфликт длится около двух лет, о нем известно начальнику управления культуры, которая не замечает данную ситуация, слушает только одну сторону и почему-то не хочет или боится встретиться с другой стороной», — говорится в открытом письме за подписью руководитель профсоюзной организации Дмитрия Татаринова.

Коллектив предупредил, что в случае, если мэр откажется от личной встречи, работники с 14 февраля 2017 года начнут забастовку. В администрации пока не пояснили своей позиции по поводу происходящего в театре. «В дрязгах между директором и художественным руководителем театра придется разбираться», — сказал «URA.RU» мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, уточнив, что с текстом открытого письма уже ознакомился.

Прочитала письмо и директор театра Юлия Журавлева. Она удивилась, что члены профсоюзной организации не стали обсуждать проблему внутри коллектива, а сразу же вынесли ее в паблик.

«На сегодня у меня нет понимания, сколько людей состоит в профсоюзной организации. На контакт со мной Татаринов также не выходил с момента своего назначения главой ячейки. С вопросами, которые обозначаются в письме, Татаринов ко мне не приходил. Первым делом надо было собрать коллектив в театре, обсудить все внутри, но почему-то это сделано не было. В течение двух лет на меня льется грязь, проходят проверки трудовой инспекции и прокуратуры. Если бы были замечания и нарекания — как минимум начальнику управления культуры города было бы уже все известно», — пояснила «URA.RU» директор театра.

Разбираться в судебном порядке с написавшими заявление Журавлева не намерена, поскольку уверена, что ее оппоненты именно этого и ждут, а доказать, что они клевещут будет крайне сложно.

Антон Ольшанников
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