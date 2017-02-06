На Южном Урале найден труп предполагаемого педофила

14:21 06 февраля 2017 0

Предполагаемый преступник добровольно свел счеты с жизнью Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Миассе Челябинской области полиция выясняет обстоятельства гибели 32-летнего местного жителя, чье тело было найдено 6 февраля, в понедельник на съемной квартире. Погибший может быть причастен к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщает newsmiass, погибший три недели не выходил на связь со своими знакомыми. Не видели его и соседи. Квартиру вскрыли, где и обнаружили тело мужчины. Предположительно, смерть наступила от суицида.

Следователи и полиция уже «разрабатывали» мужчину на предмет нападения на детей. По некоторым данным, он знакомился со своими жертвами в соцсетях. По одной из версий, мужчина почувствовав, что круг вокруг него смыкается, побоялся лишения свободы и решил уйти из жизни.