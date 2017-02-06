14:04 06 февраля 2017 0

Франц Клинцевич хочет дружбы и с Россией, и с Ираном Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вмешательство США в отношения между Ираном и Россией могут служить плохим знаком. Как считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, дипломатическим службам нужно быть готовыми к тому, чтобы иметь возможность выстроить максимально крепкие отношения с обеими странами.

Как говорит сенатор, с приходом Дональда Трампа в Белый дом многие политические векторы поменялись. Таким образом, сенатор отреагировал на статью The Wall Street Journal о том, что Соединенные Штаты рассматривают различные варианты для того, чтобы «вбить клин» в отношения Ирана и России, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Я допускаю, что такая игра имеет место быть. У нас очень теплые отношения с Ираном, и они для нас очень важны. Конечно, очень многих напрягает наша близость, поэтому они будут пытаться создать максимальное противостояние между нами», — считает Клинцевич. Он указывает, что в действиях США просматривается действительно негативная тенденция. К ней необходимо относиться очень внимательно.

«Наши дипломатические и специальные службы сделают все, чтобы противоречий не возникло, чтобы мы выстроили максимально крепкие отношения». — отметил сенатор. Клинцевич говорит о том, что для России очень ценны взаимоотношения и с Ираном, и с Соединенными Штатами, потому что без нормальных отношений будет крайне тяжело вести реальную борьбу с «Исламским государством». «Я думаю, что информация, которая сейчас распространяется в американских средствах массовой информации, очень плохой знак», — подытожил сенатор.

По словам высокопоставленных чиновников, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность вмешаться в военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном, чтобы положить конец сирийскому конфликту и реорганизовать борьбу с «Исламским государством», писала ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal. Как подчеркивает американское издание, Россия на данный момент не рассматривается в качестве источника потенциальной угрозы существованию США.