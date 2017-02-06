{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
14:27  06 февраля 2017 2

Басаргин готов помогать Пермскому краю на новой работе

Международный инвестиционный форум
Виктор Басаргин новое место работы не назвал, но обещал заботиться о пермякахФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
все новости сюжета

Прощальное выступление пермского губернатора продлилось немногим больше пяти минут. Как передает корреспондент «URA.RU», в зале царили гнетущая атмосфера и полное молчание.

В понедельник, 6 февраля, в 10:00 в администрации губернатора состоялся короткий брифинг, на котором Виктор Басаргин объявил о своей скорой отставке. Информация о мероприятии появилась накануне вечером. Известно, что на брифинг были приглашены представители СМИ, дружественных властям.

Корреспондент «URA.RU» без каких-либо проблем прошел в администрацию, хотя не получал приглашения от пресс-службы. Сотрудник на входе лишь попросил представиться и указать наименование СМИ.

Статья по теме
Басаргину ищут преемника и работу

В зале помимо журналистов собрались сотрудники администрации губернатора. В полной тишине все ожидали появления Виктора Басаргина, который с небольшим опозданием вошел через отдельную дверь. Собравшиеся стоя поприветствовали губернатора, который, по мнению наблюдателей, был в подавленном настроении.

Виктор Басаргин начал свою речь с того, что 2017 год насыщен важнейшими политическими событиями — стартует выборная кампания президента РФ, пройдут выборы губернатора. В этих условиях необходимо сохранить экономическую и политическую стабильность, консолидацию общества.

Далее глава региона сообщил, что принял «выверенное и продуманное» решение не участвовать в выборах. Срок пятилетних полномочий Виктора Басаргина истекает в начале мая, однако он уже сейчас принял решение просить президента об отставке, чтобы преемник на посту губернатора успел принять дела и подготовить к избирательной кампании конкретную программу.

«Мой опыт будет востребован. Прошу за мое будущее не беспокоиться. Обещаю, что на каком бы месте я ни работал, буду стараться и в дальнейшем помогать Пермскому краю, который стал для меня родным. Я уверен, что все у нашего края получится», — отметил Виктор Басаргин. Пока еще губернатор поблагодарил жителей Прикамья, представителей органов власти и средства массовой информации за взаимодействие. Есть версия, что Басаргин получит должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Прощальное выступление Виктора Басаргина продлилось чуть более пяти минут, после чего он встал (присутствующие тоже снова поднялись) и вышел в отдельную дверь. Журналисты и сотрудники администрации молча разошлись.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров