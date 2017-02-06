Басаргин готов помогать Пермскому краю на новой работе

14:27 06 февраля 2017 2

Виктор Басаргин новое место работы не назвал, но обещал заботиться о пермяках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прощальное выступление пермского губернатора продлилось немногим больше пяти минут. Как передает корреспондент «URA.RU», в зале царили гнетущая атмосфера и полное молчание.

В понедельник, 6 февраля, в 10:00 в администрации губернатора состоялся короткий брифинг, на котором Виктор Басаргин объявил о своей скорой отставке. Информация о мероприятии появилась накануне вечером. Известно, что на брифинг были приглашены представители СМИ, дружественных властям.

Корреспондент «URA.RU» без каких-либо проблем прошел в администрацию, хотя не получал приглашения от пресс-службы. Сотрудник на входе лишь попросил представиться и указать наименование СМИ.

В зале помимо журналистов собрались сотрудники администрации губернатора. В полной тишине все ожидали появления Виктора Басаргина, который с небольшим опозданием вошел через отдельную дверь. Собравшиеся стоя поприветствовали губернатора, который, по мнению наблюдателей, был в подавленном настроении.

Виктор Басаргин начал свою речь с того, что 2017 год насыщен важнейшими политическими событиями — стартует выборная кампания президента РФ, пройдут выборы губернатора. В этих условиях необходимо сохранить экономическую и политическую стабильность, консолидацию общества.

Далее глава региона сообщил, что принял «выверенное и продуманное» решение не участвовать в выборах. Срок пятилетних полномочий Виктора Басаргина истекает в начале мая, однако он уже сейчас принял решение просить президента об отставке, чтобы преемник на посту губернатора успел принять дела и подготовить к избирательной кампании конкретную программу.

«Мой опыт будет востребован. Прошу за мое будущее не беспокоиться. Обещаю, что на каком бы месте я ни работал, буду стараться и в дальнейшем помогать Пермскому краю, который стал для меня родным. Я уверен, что все у нашего края получится», — отметил Виктор Басаргин. Пока еще губернатор поблагодарил жителей Прикамья, представителей органов власти и средства массовой информации за взаимодействие. Есть версия, что Басаргин получит должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Прощальное выступление Виктора Басаргина продлилось чуть более пяти минут, после чего он встал (присутствующие тоже снова поднялись) и вышел в отдельную дверь. Журналисты и сотрудники администрации молча разошлись.