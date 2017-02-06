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14:25  06 февраля 2017 0

Курган заваливает снегом. Центр начнут чистить только к ночи

Снегопад в Кургане., город в снегу, нечищенная дорога
Сотрудники ГИБДД не советуют выезжать на дорогиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Кургане люди гибнут в ДТП из-за плохих дорог
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В Кургане в понедельник, 6 февраля, с утра начался сильный снегопад. Дороги в центре уже покрыты толстым слоем снега, однако чистить их начнут не ранее позднего вечера. Об этом «URA.RU» рассказал глава Кургана Сергей Руденко.

Ранее дорожники неоднократно заявляли о том, что снегоуборочные машины не работают в центре города днем, чтобы не мешать движению транспорта. В областном ГИБДД выступили с предупреждением, чтобы водители без большой необходимости не выезжали на дороги.

Снегопад в Кургане., город в снегу
Осадков этой зимой выпало рекордное количество
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Январь в Зауралье, напомним, стал рекордным по количеству осадков — снега выпало в пять раз больше нормы, после новогодних праздников на дорогах образовались колеи и ледяной накат, который стал причиной увеличения количества ДТП.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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