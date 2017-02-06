Символ столицы Ямала станет героем мультфильма. ФОТО

14:25 06 февраля 2017 2

Лисица с герба Салехарда станет главным героем мультика Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Черная лисица с герба города Салехард станет главным героем мультипликационной короткометражки. Авторами проекта выступила администрация сообщества «В Салехарде» во «ВКонтакте». Создатель группы Андрей Макаревич (имя вымышленное, — прим. ред.) рассказал «URA.RU», что над созданием мультика сейчас трудится один из именитых российских аниматоров.

Концепт-арт главного героя мультфильма Фото из группы «В Салехарде» «ВКонтакте»

Пока авторы проекта не раскрывают сюжетных подробностей. Андрей поделился, что для начала это будет короткий трехминутный юмористический мультфильм о Салехарде. Если идея и форма людям понравится, то один мультик может разрастись до полноценного сериала.

«Идей много, но всегда что-то мешает. А тут вот решил в лоб написать известному аниматору, а он возьми да согласись», — рассказывает создатель сообщества «В Салехарде».

Создание мультфильма администрация группы оплачивает самостоятельно. Премьера его состоится, разумеется, прямо в группе. Мультфильм планируют завершить и опубликовать до конца месяца. Точную дату пока не установили.